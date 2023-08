Arce resalta ingresos por remesas; expertos ven que es un paliativo

El presidente del Estado, Luis Arce, destacó como un “récord histórico” la cantidad de remesas que ingresaron al país los primeros cuatro meses de este 2023, con $us 494 millones. Sin embargo, expertos y la oposición política ven que esta cifra solo es un atenuante para la economía boliviana.



También señalan que el dato que revela el mandatario es un reflejo de la situación económica, del dolor por la separación de las familias bolivianas ya que muchos tuvieron que dejar el país en busca de trabajo.



“Este cuatrimestre se registró un récord histórico de $us 494 millones en envíos de remesas del exterior a nuestro país”, dijo el presidente Arce en un mensaje que envió a los bolivianos residentes en diferentes partes del mundo.



Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el flujo acumulado de remesas de los trabajadores bolivianos en el exterior, a junio de 2022, alcanzó los $us 724 millones, lo que representa un 5,9% respecto a un periodo similar de 2021. En toda la gestión 2022, Bolivia recibió $us 1.437 millones en remesas, lo que para la estatal financiera representa un récord histórico en relación con periodos de gestiones pasadas.



La remesa es el envío de dinero que realizan los emigrantes a sus familiares, en su país de origen. El dinero que envían proviene de los sueldos y salarios que cobran los emigrantes por su trabajo. El envío de remesas, para un país, se toma como un factor de desarrollo para la economía del país receptor.



Paliativo



Al respecto, el analista económico Jimmy Osorio afirmó a EL DEBER que el ingreso de las remesas es un “pequeño tanque de oxígeno” para la economía del país y que incrementan en algún porcentaje el nivel de Reservas Internacionales porque son recursos que se inyectan en dólares a la economía interna.



“Es encomiable lo que manifiesta el presidente (Luis Arce) porque de cierta manera es un pequeño oxígeno que nos mandan desde el exterior”, dijo Osorio.



Agregó que este dato es un reflejo de la situación económica interna porque “la mayoría de nuestros migrantes que han tenido que salir del país no han encontrado las condiciones suficientes y necesarias para poder generar recursos”, pero se debe tomar en cuenta que “un país no puede vivir de las remesas”.



De su lado el jefe de Estado aseguró que su Gobierno tiene todas las condiciones para acoger nuevamente a los bolivianos migrantes que decidan retornar al país.



“Sepan que siempre tienen las puertas abiertas para retornar a casa con sus familias y tengan la certeza que cuando decidan retornar a nuestra amada Bolivia tendrán un país que habrá avanzado en procura de una sociedad más justa, sin pobreza, sin desigualdades, más equitativa e igualitaria y con oportunidades para todas y todos”, manifestó el presidente de Bolivia en su discurso televisado para todo el país.



Según los datos oficiales, hasta la fecha se atendieron 850.000 trámites de bolivianos migrantes en el exterior, se brindó asistencia y protección a 14.000 bolivianos y se repatrió a 500 connacionales en situación de vulnerabilidad.



Crecimiento



A horas de emitir su tercer mensaje como presidente de Bolivia, Arce citó indicadores asegurando que son un reflejo de la estabilidad de la economía y que pone al país entre las primeras tres con mejor proyección de crecimiento en la región para este año.



“Las diversas medidas adoptadas por nuestro Gobierno han permitido al Estado Plurinacional de Bolivia que la inflación acumulada a junio de esta gestión alcance apenas el 0,8%, la más baja de América del Sur. En tanto, que la desocupación urbana es del 4,2 % a abril de este año, lo que representa una disminución del 1,1% respecto al mismo periodo de la gestión 2022”, informó Arce.



No obstante, los datos que brindó el primer mandatario en la antesala del 6 de agosto fueron observados por actores políticos del país, como es el caso del expresidente Jorge Tuto Quiroga.



“Ante la caída de gas y merma de reservas – BCB, sólo queda jactarse de remesas y pedir ‘envíen más dólares’”, dice Quiroga en un mensaje desde el Twitter.



El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea criticó que el jefe de Estado destaque y “festeje” el envío de remesas a Bolivia. “¿En serio estás festejando Lucho (Luis Arce). ¡Más remesas sólo significa que más bolivianos están escapando de tu gobierno porque no generas trabajo! En serio ¿quién te asesora?”, cuestiona Ormachea.



Es sufrimiento



En esa línea el diputado de CC y excónsul de Bolivia en Buenos Aire, Gustavo Aliaga, expresó su rechazo a Arce que destaca el envío de dinero de los bolivianos en el exterior. “Las remesas siempre han representado lágrimas, sudor, separación y dolor en las familias de los bolivianos que salen al exterior porque no encuentran oportunidades en Bolivia”, dijo Aliaga.



Para el legislador opositor, el dato que arroja Arce es una cifra baja a comparación de otras épocas donde el ingreso por remesas superaba los $us 1.000 millones, pero más allá de los datos macroeconómicos, Aliaga pide que el presidente Arce este domingo brinde un discurso claro y conciso con datos y hechos reales.



“Este ha sido un ‘annus horribilis’ (año terrible) para todas las instituciones estatales en todo sentido: Policía, Aduana, Migración. Este año debe ser el peor para la imagen internacional de Bolivia”, anotó Aliaga.



Crecimiento



Otra es la perspectiva que tienen los legisladores del Movimiento Al socialismo (MAS). El senador Rubén Gutiérrez, de la línea ‘arcista’ destacó el mensaje de Arce previo al 6 de agosto.



“Más de $us 494 millones implica el fortalecimiento y contribuye a la reactivación económica de nuestro país. Por eso queremos adherirnos. En este momento tenemos que estar todos unidos, tanto los bolivianos que residimos en la patria Bolivia como los residentes del exterior”, dijo Gutiérrez a EL DEBER.



No obstante, reconoció que “muchos compatriotas han salido del país para mejorar sus condiciones económicas” porque en Bolivia no pudieron encontrar trabajo. Gutiérrez aseguró que el actual Gobierno que impulsa la fase de industrialización de los recursos naturales, prepara el escenario para que los migrantes bolivianos retornen al país.



Con todo, tanto legisladores de la oposición y del oficialismo, además de expertos en la materia esperan que más allá de las cifras macroeconómicas que presenta el presidente Arce, este domingo cuando se conmemoran los 198 años de Independencia de Bolivia, el jefe de Estado emita un mensaje que convoque a todos los sectores del país a la unidad y se deje de lado las confrontaciones.