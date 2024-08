Arce se abre a eliminar subsidios y recibe críticas por proponer referéndum

El primer mandatario enfatizó que las medidas propuestas no tienen motivaciones electorales ni ambiciones personales, sino que están diseñadas para resolver los problemas estructurales de la economía nacional y proporcionar certezas sobre el futuro.

“Tengo que aclarar que, a diferencia de muchos adversarios políticos, todas las medidas no responden a cálculos electorales, ambiciones personales, sino a que obedecen a la población para darles certezas sobre el futuro con medidas que ayudan a resolver los problemas estructurales de la economía nacional”, dijo el mandatario.

Aunque no se especificó una fecha, Arce afirmó que la convocatoria será realizada en los próximos días. Además, se conformará un gabinete social extraordinario encargado de elaborar propuestas económicas que beneficien a todos los bolivianos.

“La medida busca que estos temas no sean utilizados para generar enfrentamientos entre los bolivianos ,” sostuvo Arce, añadiendo que el referéndum podría realizarse el mismo día de las elecciones judiciales, para optimizar recursos y tiempos.

La propuesta del referéndum ha generado diversas reacciones entre los políticos y la ciudadanía. Los opositores ven en las preguntas propuestas un claro objetivo político, principalmente para resolver el conflicto interno dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) entre Arce y el ex presidente Evo Morales.

El ex cívico y ex ministro Branko Marinkovic expresó su desacuerdo con la necesidad de un referéndum para decidir sobre los escaños parlamentarios. “Los escaños parlamentarios se deciden de acuerdo a ley por los resultados del censo, un boliviano un voto, no intenten dividir a los bolivianos,” afirmó Marinkovic en su cuenta de Twitter.