Arce se apoya en el ‘gabinete social’ ante las protestas y ven que el TCP avala su gestión política

“Ya no es sostenible la crisis y esta misma crisis va a terminar comiendo al gobierno del presidente Arce. Si el Gobierno no cambia de acciones y si no toma otro tipo de decisiones, se va a generar un escenario de absoluto rechazo al Gobierno de Arce (…) El gran problema del gabinete social y de Arce es que no terminan de entender que sus políticas y su modelo económico han fracasado, pero mientras sigan ciegos y sordos, la crisis va a ser mucho más contundente”, dijo Urquidi a EL DEBER.