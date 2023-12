Arce se defiende, ve un Evo opositor y culpa a legisladores por la prórroga

El jefe de Estado, en una sorpresiva convocatoria a los periodistas, también habló de política y la situación del sistema judicial. Identificó al expresidente Evo Morales como su principal opositor, que no cumplió su palabra y apuntó a la Asamblea Legislativa como la única responsable de que este año termine sin elecciones judiciales y con un Órgano Judicial que se prorrogó en su mandato. Subrayó además, que como Órgano Ejecutivo, no tiene responsabilidad en esta crisis.

Aunque el tema central que abordó ampliamente el presidente Arce fue de orden económico , la prensa no perdió oportunidad para consultarle su postura sobre el fallo que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el que dispuso “la continuidad o prórroga del mandato” de las actuales autoridades del Órgano Judicial, mientras no se realicen las elecciones pendientes.

“¿De quién es la responsabilidad de la elección de los magistrados y todo el Órgano Judicial?, ¿es responsabilidad del Gobierno nacional?, pregunto, ¿es nuestra responsabilidad? No. La Constitución Política del Estado establece claramente que es un tema del Órgano Legislativo. Ellos son los que en realidad han generado todo este problema, no nosotros como Gobierno nacional ni nuestra bancada”, dijo Arce.

No obstante, para el mandatario boliviano, la elección judicial no iba a resolver la crisis por la que atraviesa el sistema judicial. “ Si la población está creyendo que la elección de magistrados del Órgano Judicial va a resolver el problema de la justicia en nuestro país, se equivoca (…) no se resuelve con las elecciones judiciales el problema de la justicia”.

Otro tema que no pasó desapercibido es la relación rota del presidente Arce con el expresidente Evo Morales. El jefe de Estado validó al líder cocalero como su “principal opositor”, que la gran diferencia que los separa es que Morales no supo respetar a las organizaciones sociales que fundaron el MAS-IPSP y que no cumplió su palabra después que ambos quedaron de acuerdo en no hablar de candidaturas hasta 2024, un año antes de las elecciones. “Hemos visto claramente que el compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor, así lo identifica la población. Nosotros lamentamos que haya pasado eso”, dijo Arce.