Arce se desahoga, habla de economía y dice que cuando llegó al Gobierno no había ni un bolígrafo en su despacho

El presidente del Estado, Luis Arce, tuvo su primera entrevista in extenso en un medio de comunicación y que fue muy publicitada. El mandatario aprovechó la instancia para hablar de su gestión, de los futuros proyectos para las regiones y de cómo encontró el Gobierno tras la salida de Jeanine Áñez.

"Habían proyectos y construcción de carretas paralizados, en fin, todo ello configuraba un panorama sombrío para poder volver a poner en funcionamiento todo, se requería plata y no había. Nos pusimos a trabajar, nosotros sabíamos que (la economía) estaba mal, pero no tan catastrófica. Cuando entré al despacho no había ni un bolígrafo para el presidente", aseguró en el programa Jach'a Uru de Radio San Gabriel.