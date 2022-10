Arce señala que hay sectores que defienden la democracia solo cuando les conviene

El presidente Luis Arce señaló este viernes que existen sectores que defienden la democracia solo cuando les conviene y, cuando no, buscan “mecanismos extrademocráticos para hacerse del poder” .

La máxima autoridad nacional, durante el acto por los 71 años de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), realizado en La Paz, pidió a la clase obrera estar atenta y no permitir que se repitan los hechos de 2019 .

“Hay personas a las que no les gusta la democracia cuando no les conviene. Cuando la democracia no les es útil, empiezan a cuestionarla y a utilizar mecanismo extrademocráticos para hacerse del poder”, afirmó en su discurso.