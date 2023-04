Arce señala que no permitirá los avasallamientos porque "la tierra no debe ser traficada, sino trabajada"

El presidente del Estado, Luis Arce, se pronunció sobre la t o ma de predios en el país, indicando que en su Gobierno no se va a permitir el avasallamiento de tierras y garantizó seguridad jurídica para todos los que la producen.

“Nuestro Gobierno, como modelo del pueblo, tiene la voluntad política para solucionar los conflictos por la vía del diálogo, franco, amplio y sincero; sin embargo, es importante que, de manera conjunta, todos asumamos un compromiso de no tolerar avasallamientos ni tráfi co de tierras , venga de donde venga”, manifestó en uno de sus últimos discursos, que fue difundido este domingo en Bolivia TV, antes de una entrevista al director del INRA, Eulogio Núñez.

“Porque la tierra no debe ser traficada, sino trabajada y debemos dar seguridad a todos quienes la producen, sean nuestros hermanos campesinos, indígenas, originarios o nuestros hermanos productores y agropecuarios”, añadió en sus declaraciones frente a las masas.

Por su parte, Elías Tejerina, secretario ejecutivo de los interculturales, reconoció que se encuentran asentados en la propiedad Santagro y afirmó que no se retirarán del lugar hasta que salga el fallo del Tribunal Agroambiental y se haga justicia por las dos muertes que se registraron el pasado miércoles, declaraciones hechas en una entrevista en el programa Que no me pierda.