Arce sobre las dosis de Sputnik V: “No pueden decir que está en riesgo nuestro proceso de vacunación”

El presidente Luis Arce rechazó este lunes las críticas que surgen por la falta de las segundas dosis de Sputnik V y explicó que solo un cuarto de las vacunas que se utilizan en el país son de fabricación rusa, con las que se tiene inconvenientes por la provisión.

La máxima autoridad nacional rechazó las declaraciones que surgen desde la oposición, que hablan de un riesgo en el proceso de vacunación. Instó a que las autoridades municipales acaben los lotes de las otras dosis que llegaron al país.

“De la vacuna Sputnik V dependemos del suministro de una empresa rusa, teníamos un contrato que decía que debería haber llegado la vacuna desde el mes de marzo, no llegó en marzo. Hay problemas en todo el mundo, hay rebrotes, se están tomando recaudos en muchos países ante la cuarta ola, y las vacunas no llegan, pero las Sputnik V representan solo el 25 por ciento, el 75 por ciento son de otras vacunas y están garantizadas, y no pueden decir por ahí que está en riesgo nuestro proceso de vacunación, nuestro proceso de vacunación avanza y exhortamos a todos los municipios a concluir esas vacunas”, dijo Arce en un acto en El Alto.

Criticó que “la derecha, como no tiene argumentos”, comienza a decir “una y otra cosa” sobre la vacunación, debido a que son conscientes de que en esta gestión de gobierno la salud, la educación y la economía registran avances importantes.

Asimismo, reiteró la importancia de continuar con la aplicación masiva de inyectables para evitar los efectos de una posible cuarta ola del Covid-19, y para ir normalizando aún más las actividades productivas en el país, golpeadas por la pandemia.

“Exhortamos a nuestros hermanos alteños a que se hagan vacunar, es importante este avance en el porcentaje de la mayor cantidad de población vacunada para evitar elementos negativos que pudiéramos tener ante la posibilidad de una cuarta ola y quizás las siguientes olas”, recalcó el jefe de Estado.

La pasada semana desde el Ministerio de Salud se admitió que, “en el peor de los casos”, 200.000 personas tendrán que esperar por demoras en el arribo de segundas dosis de Sputnik V, mientras se registran protestas en diferentes ciudades porque se incumple el cronograma de vacunación.