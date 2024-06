Arce tiene la llave del diálogo ante la amenaza de bloqueos y protestas

“Yo soy la vía, yo soy el camino para cualquier solución en el tema del transporte”. Con esa consigna, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, intentó desactivar la amenaza de bloqueo de las organizaciones de camioneros que operan con carga nacional e internacional. Esta semana estableció diálogo y “mesas técnicas”, pero esa medida aún está latente.

De hecho, la Cámara de Transporte Internacional mantiene activa la amenaza de bloquear las carreteras “con cierre de fronteras” a partir del 17 de junio. Este sector rechazó las “mesas técnicas” y solo quiere hablar con el presidente Luis Arce para tratar sus demandas y hallar soluciones.

En paralelo, representantes de la Confederación de Gremiales de Bolivia cumplieron ayer dos días de marcha rumbo a La Paz. Partieron el lunes desde la población de Patacamaya y prevén llegar el domingo a la sede de Gobierno luego de recorrer 100 km. Ellos también quieren hablar con Arce.

“Hemos enviado varias notas al Gobierno y esperamos reunirnos también con el presidente. Nuestro sector es grande, se está movilizando desde hace bastante tiempo y lo único que pasó es que nos derivan con varias autoridades. Queremos conversar con el presidente para entrar a la normalidad”, declaró ayer el secretario de la Confederación Gremial, Édgar Álvarez a EL DEBER. El dirigente es parte de la marcha a La Paz.

La irregular provisión de diésel y la elevada cotización del dólar en el mercado paralelo son las demandas más importantes, aunque también hay demandas a la Aduana y contra la presión que ejerce Impuestos Nacionales. Estos dos temas forman parte de la agenda de los movilizados.

El clima golpea

La marcha gremial cumplirá hoy su tercer día de movilización rumbo a la ciudad de La Paz en demanda de atención a su pliego petitorio, pero la protesta empezó a sufrir sus primeras bajas en medio de las inclemencias climatológicas del altiplano paceño. La movilización comenzó el martes en la población de Patacamaya y pasó la noche en la localidad de Ayo Ayo, donde, según su dirigencia, soportaron temperaturas bajo cero. “Evaluamos positivamente (estas primeras horas de la marcha) a pesar de que tuvimos bajas por las inclemencias del tiempo y por el cansancio, pero fuimos auxiliados por la Cruz Roja”, dijo Álvarez.

Precisó que las primeras bajas también ocurrieron por ampollas en los pies, quemaduras del sol y por el “mal de altura”, principalmente, entre las personas que llegaron a marchar desde Santa Cruz. De hecho, la marcha reúne a representantes de todo el país.

“Pero, igual hemos llegado con fuerza, concluimos 700 personas (tras el primer tramo recorrido), hemos descansado y ahora vamos a continuar con la movilización de seis días”, señaló. La marcha comenzó el lunes con 150 personas.

A su paso, recibieron el apoyo de pobladores y afines del sector gremial. Los marchistas se organizaron con ollas comunes. Además de la falta de dólares y combustibles, piden la renuncia de los presidentes del Servicio de Impuestos Nacionales y de la Aduana, Mario Cazón y Karina Serrudo. Asimismo, demandan la abrogación del Decreto Supremo 4732 y de una ley de facturación electrónica.

Diálogo

El presidente Luis Arce confirmó que se reunirá con representantes del transporte pesado el sábado en la Casa Grande del Pueblo.

“Este sábado sostendremos reunión con varios sectores del transporte y del autotransporte que ya han pasado por las mesas técnicas. Han dicho ‘queremos reunirnos’, han planteado sus problemáticas, los ministros los han atendido; por lo tanto, el presidente los atenderá”, dijo.

Bajo ese criterio, anticipó que en la reunión se abordarán todos los temas que exige el transporte pesado, entre ellos el tema de aduanas, el suministro de carburantes, entre otros. “Nosotros hemos atendido rápidamente sus demandas. La instrucción que le dimos a nuestros ministros es atender las demandas y conformar los equipos de trabajo que sean necesarios para resolver las peticiones que tienen”, señaló.

Cuestionó la actitud de algunos dirigentes del transporte pesado que exigieron una reunión con el mandatario negándose a instalar mesas de trabajo con otras autoridades. “Que no sea un capricho de reunirse por reunirse, si hay una demanda se la resuelve (…). No debería haber ninguna movilización a no ser que sea un tema, evidentemente, político, porque lamentablemente se ha preelectorizado todo esto”, manifestó.

El transporte pesado a escala nacional se movilizó y bloqueó las principales rutas de la Red Vial Fundamental (RVF) entre el 2 y 3 de junio. El ministro Montaño dijo que hubo pérdidas por $us 10 millones por día de movilización al sector industrial y de $us 26 millones a los exportadores.

Montaño precisó que el presidente se reunirá el sábado con las cooperativas de transportistas, mientras que el domingo por la mañana con las cámaras de transporte, aunque hasta ayer no había llegado una invitación a esa organización desde la Casa Grande del Pueblo.

“En realidad, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha mencionado que va a invitar a las cámaras para el día domingo. Sin embargo, nosotros no tenemos una invitación al momento, hoy día que es 12 de junio (por ayer), ya acabamos casi mediodía. No nos ha llegado ninguna invitación documental, no ha llegado a nuestras oficinas, pero si es que hace llegar, vamos a asistir”, señaló Héctor Mercado, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, el sector que llamó al bloqueo con “cierre de fronteras”.

Dijo que su sector está unido a pesar de los intentos de “división” que estaría ejecutando el ministro Montaño. Rechazó, en ese contexto, la presencia de dirigentes afines al Gobierno en las reuniones con Arce y recordó que los problemas del sector son graves porque se requieren dólares para los viajes internacionales y diésel para poder operar con normalidad. Demandó al Estado que se le reconozca el papel del sector en favor del comercio internacional.

“Lo que sí nosotros estamos siendo muy claros, y lo hemos dicho a la opinión pública y a toda Bolivia. Nosotros no nos vamos a sentar con el señor Lucio Gómez, porque el presidente tiene que tomar muy en cuenta que el señor Lucio Gómez no representa al Transporte Pesado Nacional ni Internacional, y por esa situación de este caballero es que estamos en todo este dilema. Él es el que ha querido salir a la palestra por nosotros, y el Transporte Pesado no lo ha hecho. Estamos unidos”, dijo al ratificar las medidas.

Lucio Gómez es el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Ayer informó que su sector participará de la reunión con Arce, este sábado. Gómez indicó que este viernes su sector realizará un ampliado nacional para fijar posición antes de la reunión.

En ese mismo tono, el secretario de la Federación de Choferes Primero de Mayo, Edson Valdez, indicó que el viernes se reunirán para asumir medidas o aceptar los términos de la negociación con Arce.

 Otros conflictos

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) advirtió que, si persiste la toma del pozo Yarará X2, se generará una pérdida de 30 millones de dólares. Hasta el lugar se han desplazado 100 efectivos policiales que se apostarán en las inmediaciones de la instalación petrolera para precautelar la seguridad.

Wilman Yabeta Viera, vicepresidenta de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, informó que no se tiene la intención de intervenir ni desbloquear las áreas ocupadas por los manifestantes: “Manejamos la cultura del diálogo. Solo es una vigilia para que no pase a mayores”, explicó.

El cierre del pozo, que inició ayer, según el ejecutivo, retrasó la recuperación de condensado de petróleo, lo que genera una pérdida diaria de más de 500 barriles, traducida en aproximadamente 300.000 bolivianos por día. Yabeta advirtió que el cierre prolongado de un pozo puede ocasionar daños en la formación y en la mecánica del mismo, con pérdidas económicas exponenciales.

​