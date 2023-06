Arce va a Chapare y Evo dice que el MAS no está en el Gobierno

En medio de la disputa interna en el MAS, sin Evo Morales y tras el hallazgo de fábricas de droga en el trópico de Cochabamba; el presidente Luis Arce celebró el 53 aniversario del municipio de Villa Tunari, en la provincia Chapare, junto a las organizaciones sociales. El líder cocalero y presidente del MAS reiteró “por responsabilidad” y ante los últimos hechos de corrupción que el masismo ya no está en el Gobierno.



“Nos llena de mucho orgullo estar presentes en Villa Tunari, Cochabamba, para rendir homenaje a esta valerosa tierra, de cálidos paisajes, riqueza natural inconmensurable y punto de encuentro de una impresionante diversidad cultural. En su 53 aniversario, ¡muchas felicidades!”, escribió Arce en su cuenta de Twitter.



El jefe de Estado acompañó su publicación con fotografías en las que se ve al senador de Cochabamba Andrónico Rodríguez y otras autoridades de esa región, pero la ausencia de Morales fue visible, al igual que la falta de participación de los legisladores del ala radical del MAS, como los diputados Gualberto Arispe y Héctor Arce y del senador Leonardo Loza, representantes de Cochabamba.



La llegada del mandatario a Villa Tunari se dio luego de que el pasado 20 de mayo la fuerza antidroga desmantelara siete laboratorios de cristalización y 27 fábricas de pasta base de cocaína en Chapare, y después de que el 24 de mayo un grupo de narcotraficantes atacara a personal policial para recuperar la droga que había sido secuestrada.



La mañana de ayer, mientras Arce se encontraba en Villa Tunari, el expresidente Evo Morales volvió a cuestionar los hechos de corrupción que manchan al Gobierno y la supuesta protección al narcotráfico. En esa línea, reiteró que el instrumento político MAS-IPSP ya no está en el Ejecutivo.



“No sé a dónde nos va a llevar como país la corrupción y protección al narcotráfico. Lamentamos que se proteja a ministros con la única condición de que ataquen a nuestra dirigencia nacional. Reiteramos por responsabilidad ante el pueblo que el MAS-IPSP no está en el gobierno”, escribió en sus redes sociales.



La división del masismo es indudable al igual que el alejamiento de sus líderes. En un año, el arcismo y el evismo se han lanzado varias acusaciones. Una de las más fuertes es hacia el vicepresidente David Choquehuanca a quien los radicales apuntan como el promotor de la división de los movimientos sociales y el creador de la renovación.



Choquehuanca en sus discursos niega haber promovido la división y afirma que hay grupos con intereses personales que intentan truncar el proceso de cambio. El domingo, durante el ampliado ordinario de la Provincia Tomás Frías en Potosí dijo: “Los colores no nos pueden dividir hermanos, las siglas no pueden dividir a nuestros pueblos”.



Aunque ambos bloques del MAS niegan ser los promotores de la división de las organizaciones, Morales en sus tres periodos presidenciales creó al menos cuatro organizaciones paralelas de sus principales aliados y el arcismo copió la fórmula en una veintena de organizaciones.



Paralelismo



En 14 años, el MAS tomó y creó dirigencias paralelas en al menos una veintena de organizaciones sociales, indígenas, cívicas e instituciones. El caso más reciente tiene que ver con el directorio de Édgar Salazar que se apoderó de las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).



“El MAS-IPSP desde 2016 ha hecho todo el esfuerzo de cooptar las asambleas departamentales. Ahora esta lucha ideológica política tuvo como resultado la toma de las instituciones. Es lamentable que una institución de derechos humanos tan valerosa esté dividida en dos. Ningún bando defiende a las víctimas y antepone sus ideologías”, cuestionó el activista David Inca sobre las dos dirigencias que se disputan la Apdh.



El 2022, el conflicto de los cocaleros de Yungas también estuvo marcado por la creación de dos dirigencias de Arnold Alanes afín al MAS y del contestatario Freddy Machicado, ahora detenido.



Lo ocurrido con la Asociación Departamental de la Hoja de Coca (Adepcoca) se repitió con la Cidob, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), cuyos dirigentes acabaron en la cárcel.