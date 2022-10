Arce y el MAS llegan el lunes a Santa Cruz para evaluar la ‘paz social’

“El lunes será una reunión política y de evaluación de la paz social con todas las organizaciones sociales que estamos convocando la Central Obrera Boliviana (COB), afiliados y no afiliados; el Pacto de Unidad, la dirección nacional del MAS, el presidente y el vicepresidente para estar siempre atentos a los que vaya a venir. Esperemos que los cívicos estén abiertos al diálogo para avanzar de manera consensuada”, detalló a EL DEBER.

Conflictos internos El lío interno del MAS quedó pospuesto para próximos encuentros . Las duras observaciones a los ministros Iván Lima y Eduardo Del Castillo no pudieron abordarse ayer, como había comunicado el líder del MAS días antes.

“Quisiéramos saber si el presidente (Luis Arce), algunos ministros van a respetar la MAS o no van a respetar al MAS, son del MAS o no son del MAS, eso va a ser un debate profundo”, adelantó el domingo el exmandatario. Pero el tema no se encaminó.