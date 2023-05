Arce y Evo buscan a sus aliados en Santa Cruz con regalos y críticas

Poco antes, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien también participó en este acto, aseguró que el Gobierno es del MAS y de las organizaciones sociales. “Somos masistas y aunque a veces no quisieran que estemos aquí. Vamos a estar porque aquí es también nuestro instrumento político, es del pueblo, no le pertenece a nadie. Dentro del instrumento político tampoco hay dueños, no hay patrones”, afirmó Prada ante las ‘Bartolinas’.