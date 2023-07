Arce y Evo se reunieron en La Habana, pero no lograron reconciliarse

No fue coincidencia que Morales y Arce hubieran sido invitados en el mismo fin de semana para tener reuniones en ese país. La idea era juntarlos en un lugar neutral, pero la estrategia cubana no funcionó.

Por su parte, el diputado ‘evista’ Gualberto Arispe, manifestó que “es muy complicado un acercamiento porque los ataques contr a Evo Morales no paran. Por supuesto, él tampoco s e calla, porque es radical en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, no comparte el actuar del Gobierno, así que difícil”.

En su programa semanal en radio Kawsachun Coca, Evo Morales no mencionó la reunión que tuvo con Arce y las autoridades cubanas. “Está vez desde La Habana Cuba, he sido invitado por autoridades del pueblo revolucionario de Cuba. Ayer mantuve una linda reunión con el comandant e Raúl Castro. Hoy día continuarán algunas reuniones y mañana estamos retornando hacia Bolivia . Muy contento de estar acá y estoy convencido de que Fidel ha sido el hombre más solidario del mundo”, señaló Morales.

Dentro de estos llamados ‘renovadores’ hay gente digna. El caso de este ministro es ‘indefendible’. El mismo compañero Álvaro (García Linera) lo estaba defendiendo. ¿A ver que lo haga ahora?”. Los sectores sociales, relató el expresidente, “ven que Luis Arce ya no es parte del proceso. Nosotros, el fin de semana pasado en la reunión de evaluación, dijimos que no puede ser, y por eso definimos como un tema importante que mejore (Arce) su gabinete. Luego tuvimos una reunión con más de 80 asambleístas. Vino el jefe de banc ada que no es reconocido por todos, un tal (Andrés) Flores, habló cualquier tontería y se fue . Hay posiciones muy radicales contra el Gobierno y una vez más influimos, dijimos que Lucho tiene que mejorar su gabinete. La ratificación de este ministro (Del Castillo) le hace mucho daño al Gobierno”.

Insistió. “La censura no es para Evo, es para bien del presidente. Para evitar que algunos ministros no le destrocen al Lucho, que no le arruinen su gestión. Con la ratificación, Lucho no está cumpliendo”.