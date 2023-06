Arce y Evo, sin relación y con duras acusaciones

“Quiero alertar al pueblo boliviano que el Gobierno tiene un plan para destrozar a Evo, repito nuevamente, la misma gente que trabaja con el Gobierno no sabían con qué, será montaje, será demanda, un atentado, no sé”, denunció Morales hace dos semanas.

“Lamento mucho hermano Lucho, algunos ministros van a tener que leer el artículo 8 de la Constitución: el ama sua, el ama llulla (no seas ladrón, no seas mentiroso). No hay mucho movimiento económico, no estamos como antes, saben todas y todos”, dijo Morales en el acto, al que también asistió David Choquehuanca.