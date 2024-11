Arcismo busca rebasar a evistas en Diputados y se reúne con opositores para instalar sesiones

“Nosotros hemos convocado a diálogo con todos los actores políticos, no solamente con ellos (los evistas), sino con las otras fuerzas políticas. Es un año donde los bolivianos debemos buscar unidad y no puede ser que ante las amenazas de unos cuantos quieran impedir los derechos de todos los legisladores de debatir”, declaró este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, (MAS-ala arcista).

El 6 de noviembre en medio de una confusa sesión los arcistas dieron por ganador al diputado Omar Yujra y lo posesionaron junto con la nueva directiva. Al día siguiente los evistas advirtieron que no permitirán la instalación de una sesión porque no reconocen el mandato de Yujra. El 8 de noviembre fue el ala evista que causó los destrozos en la Asamblea y no permitió la sesión de Honor.