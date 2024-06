Arcismo ensayó ocho estrategias para impedir la sesión de Asamblea y fracasó

Así, desde el inicio de la jornada el arcismo intentó interrumpir la sesión que se debía iniciar a mediodía del jueves, pero fracasó en todas, puesto que no surtieron efecto y al mediodía el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ingresaba al hemiciclo de la Cámara de Diputados en medio de aplausos.

Hubo una reunión de jefes de bancada para acordar que no habría oradores , porque el objetivo era aprobar los seis proyectos que habían sido remitidos desde el Senado la tarde del miércoles.

Extrañó que el TCP que tuvo en sus oficinas por 10 meses la consulta arcista sobre el proyecto de ley 144 ahora actúe con semejante celeridad pues su decisión no duró ni 24 horas en ser respondida con un legajo de 9 páginas y su resolución no tuvo efecto por dos razones: la primera que la Asamblea no les reconoce su legitimidad; segundo, la notificación para este tipo de demanda, recurso directo de nulidad, debe ser personal y lo hicieron por cedulón.