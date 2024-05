Arcismo repuso proyecto de ley contra legitimación de ganancias en Bolivia

Los gremiales se reunieron en un ampliado nacional en Tarija donde determinaron dar un plazo de 72 horas al Gobierno para que retire definitivamente el proyecto . El ejecutivo gremial, Jesús Cahuana, recordó que el viernes, de no tener respuesta a sus demandas -una de ellas es el retiro de este proyecto- iniciarán las movilizaciones.

La aprobación de una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas no es una decisión del Gobierno de Arce sino un condicionamiento de organismos internacionales vinculados al control del lavado de dinero.

“En el IEM (informe de evaluación mutua) de la tercera ronda Bolivia recibió la calificación PC (por cumplir) para la R.3 (recomendación 3) Lo anterior, principalmente en virtud de que el delito de legitimación de capitales (LA) no se adecuaba plenamente a lo preceptuado por las Convenciones Internacionales.

Adicionalmente, no se encontraban contemplados todos los delitos precedentes exigidos por la Recomendación y no se evidenciaron suficientes antecedentes que permitieran determinar la efectividad del sistema en cuanto a la autonomía del delito de LA (lavado de activos). Finalmente, se señaló que no existía un estatuto de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas”, señala el informe internacional sobre esta exigencia.