Arcistas admiten que es difícil aprobar el PGE en la Asamblea y dejan al presidente su promulgación

Asimismo, dijo que de los siete integrantes de la directiva cinco pidieron semana regional, pese a que no sesionaron ni una vez desde que fueron posesionados en sus cargos. Como presidenta en ejercicio quedó Deysi Choque, quien tendría que convocar a una plenaria para tratar el proyecto de PGE 2025.

“Tengo entendido también que para el viernes está sacando, nuestra presidente en ejercicio, hermana Deisy Choque, una (convocatoria para) sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, para tocar el Presupuesto General del Estado; seguramente se va a saber hoy día si saca (la convocatoria) o no ”, dijo Vega a los periodistas.

El arcismo no es mayoría en la Cámara de Diputados y al no tener apoyo legislativo, los parlamentarios optaron por aplicar -por segundo año consecutivo- el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, que faculta al Presidente a promulgar el PGE anual, si la Asamblea no aprueba.