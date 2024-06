Arcistas dejan solo a Choquehuanca; en 3 horas de debate hablaron 5 legisladores de su bancada

La octava sesión de Asamblea estaba convocada para las 17:00 pero arrancó a las 17:30 por una reunión de la bancada arcista en el parlamento, que dijo estar unida en torno al “Jilata David Choquehuanca”. Una vez en la sesión, los arcistas fueron incapaces de articular una estrategia y de 26 oradores que hicieron uso de la palabra, solo cinco eran de la bancada oficialista. Así el Jilata tuvo que soportar la arremetida de los opositores y atinó a defenderse solo.





Según el recuento, que realizó EL DEBER, de la sesión que duró casi tres horas, hubo 26 parlamentarios que hicieron uso de la palabra, 13 de la bancada evista, ocho de los opositores y solo cinco de los arcistas, a saber: Gloria Callizaya, Delfor Burgos, Amalia Antonio, Jerges Mercado y Juan José Jaurergui que descalificaron la séptima sesión del 6 de junio y no defendieron al vicepresidente.





El vicepresidente tuvo que hacer uso de la palabra en cuatro oportunidades para defenderse del feroz ataque de los opositores, que lo acusaron hasta de cobarde por no defender a la Asamblea y someterla a las decisiones de los autoprorrogados de Sucre.





“No vamos a hablar de los traidores, no hemos venido aquí nosotros a devaluar a nadie, no hemos venido a dejar mal parado a nadie; estamos en una Asamblea y ruego a todos ustedes, tendremos la capacidad de escucharnos nos guste o no, para eso es la Asamblea: para debatir y que la razón se imponga. No perdamos la cordura, es verdad que nuestro pueblo nos está mirando”, se defendió el presidente nato de la Asamblea, luego de que el diputado Gualberto Arispe (MAS-ala evista) lo tildara de traidor y haber utilizado el cargo para defenestrar al MAS.





La bancada evista ya no respetó la investidura del segundo mandatario del Estado y lo llamó “señor David Choquehuanca” y no “presidente” como se estila en estos casos. “Ya no eres mi hermano” le espetó la senadora Patricia Arce, también del ala evista.





La diputada Gladys Quispe fue la que lanzó el calificativo de ‘cobarde’, por permitir que el primer Órgano del Estado esté supeditado a las decisiones de los autpororrogados de Sucre y les recordó que el arcismo es minoría en la Asamblea.





Nuevamente, el presidente de la Asamblea tuvo que hacer uso de la palabra para defenderse de las acusaciones que lanzó su correligionaria, “no debemos usar la palabra para humillar, para lastimar, para insultar, hermanos; debemos continuar con las mociones previas”, alcanzó a esgrimir en su defensa.





Y la diputada arcista, Gloria Callizaya, que fue la siguiente en hacer uso de la palabra no defendió al vicepresidente y solamente le exigió que no reconozca la séptima sesión que dirigió Andrónico Rodríguez el 6 de junio.





Así, el vicepresidente fue absorbiendo el furibundo ataque de los propios evistas, sin que su bancada pueda defenderlo. A las 20:13 el Vicepresidente dijo que no se acabaría el uso de la palabra sobre la ‘moción previa’ si es que los legisladores no retiraban de forma voluntaria su pedido de intervención; había 20 oradores pendientes y al unísono retiraron sus nombres y se pudo instalar la discusión de la agenda.



Sin embargo, casi en seguida, Choquehuanca dijo que no había acuerdo para la aprobación de la comisión de Asamblea, 18 diputados y nueve senadores, y declaró un cuarto intermedio en sala hasta definir las listas; solo retornó para decir que al no haber condiciones suspendía la sesión y emitiría un comunicado; así demostró el arcismo no tiene mayoría para llevar adelante una sesión de Asamblea.