'Arcistas' del MAS descartan asistir a la convocatoria de Evo Morales

“Tenemos una postura firme y no vamos a participar de ninguna invitación, porque para nosotros ya no es de la Dirección Nacional. En su momento, cuando estaba en la Dirección Nacional del MAS-IPSP hemos enviado cartas y hemos ido con notario en cuatro oportunidades para dialogar y sacar la convocatoria bajo el consenso, pero no aceptó”, explicó el representante de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Hugo Casilla.