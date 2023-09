Arcistas doblan el brazo a los evistas en el Legislativo y las judiciales siguen inciertas

Después de una semana de paralizar el trabajo administrativo en la Asamblea Legislativa, la facción ‘arcista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS), le dobló el brazo a los evistas, que ayer declararon cuarto intermedio en su huelga de hambre y levantaron su medida de presión en medio de advertencias y tensión.

No obstante, el escenario no cambió, el tratamiento del proyecto de ley de las elecciones judiciales sigue en pausa y no hay fecha para convocar a sesiones camarales, es más, el diputado Juan José Jáuregui, de la Comisión de Constitución, reapareció y dijo que el proyecto 144 aprobado por el Senado, es “inconstitucional”.