'Arcistas' perfilan refundar el MAS y 'evistas' están en apronte para definir “qué va a ocurrir con el país”

“Mañana se decide qué es lo que va a ocurrir con el país, estamos a la espera (…) No vamos a permitir que nos sigan arrebatando, nos vamos a medir entre los 'arcistas' que son pagados y los que no somos pagados . ¡Nosotros somos gente de convicción!”, afirmó el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb) Hugo Ramírez.

Indignados, así reaccionaron los políticos aludidos y acusaron a Del Castillo de hacer “terrorismo de Estado para aterrorizar a la sociedad , no solamente a la militancia”, además de compararlo con el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Alanoca acusó a Del Castillo de montar con policías de Inteligencia operativos para perseguirla y tomarle fotos con el fin de amedrentarla. “Seguiré reclamando por nuestros derechos. Y si eso significa que usted me acuse sin fundamento, me denigre mi dignidad de mujer, pues apréseme, yo lo voy a esperar, porque no es la primera vez que usted me manda a vigilar”, dijo la concejal alteña.