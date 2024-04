Arcistas y evistas no ceden e insistirán con sus congresos; el TSE advierte con la legalidad

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe recordó que los partidos pueden organizar los eventos que deseen pero si no cumplen la formalidad de la supervisión no surtirán efecto y por tanto el TSE no reconocerá esa dirigencia y, por tanto, se dará por no cumplido el requisito de renovación dirigencial antes de las elecciones generales, lo que puede significar la desaparición del MAS.