Arcistas y evistas se citan en una audiencia; desde el palco miran camachistas y mesistas

Su correligionario, Froilán Mamani, recordó que un juez no puede estar por encima de una de las cámaras del legislativo y les advirtió a los arcistas que recuerden que nada es eterno y que están más cerca de salir que de quedarse, en alusión a las elecciones nacionales de 2025.

“Omar Yujra es un compañero que quiere entrar por la ventana, un compañero que no es orgánico y además el compañero no representa ningún sector social, él ha sido directamente invitado por el invitado (Luis Arce), entonces no podemos nosotros reconocer tranquilamente su mandato”, dijo Mamani en alusión al carácter plurinominal de Yujra, quien fue electo como noveno plurinominal por el departamento de La Paz.