'Arcistas' y 'evistas' se descalifican por supuesta instrucción de Evo en 2019

Mientras el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores (MAS-ala arcista), ratificó su versión sobre la instrucción de Evo Morales para que las organizaciones pidan su renuncia; su correligionario 'evista', Freddy Mamani , desmintió la versión y dijo que Flores no estuvo en la última reunión del 10 de noviembre de 2019 en el hangar presidencial de El Alto.

“Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, por eso denuncio públicamente, puede pasar que quieran secuestrarnos , esta es una denuncia pública. Por decir la verdad hoy somos amenazados , pero no vamos a retroceder”, dijo este miércoles el diputado Andrés Flores a los medios de comunicación, luego de reiterar la instrucción de Evo Morales para que el Pacto de Unidad y la cabeza de la COB pidan su renuncia en 2019.

Según Andrés Flores, él estuvo presente en calidad de ejecutivo departamental de los interculturales y fue testigo directo de la instrucción de Evo Morales no solo al mandamás de la COB, Juan Carlos Huarachi, sino al conjunto de los dirigentes del Conalcam. Lo raro fue que ninguno de los dirigentes, salvo Huarachi, pidió públicamente la renuncia de Morales.

No obstante, Flores no quiso referirse a la teoría del ‘golpe del Estado’ que acuñó Evo Morales y solamente refirió que en ese entonces ya se había perdido el control del país y que la gente estaba en las calles, por tanto, no se podía esperar mejorar la situación.