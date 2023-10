‘Arcistas’ y ‘evistas’ viajaron a Rusia en medio de la crisis

Una delegación de legisladores de las dos facciones del MAS — ‘arcistas’ y ‘evistas’— coincidieron el fin de semana en Moscú, donde tuvo lugar la primera conferencia parlamentaria Rusia-América Latina. Participaron del encuentro más de 200 delegados, además de expertos.



La delegación boliviana estuvo liderada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien se ausentó del país en medio de las tensiones internas del MAS, previas a la realización del congreso del partido. Andrónico cumplió una agitada agenda política, marcada por la alianza del Gobierno de Luis Arce con Rusia.



“Sostuvimos una reunión con el presidente de la Duma Estatal (Congreso) de Rusia, Viacheslav Volodin, en la que destacamos el compromiso compartido de ambas naciones en la promoción de un mundo multipolar”, escribió Andrónico y compartió a través de sus redes sociales las fotos que retrataron las reuniones con sus colegas rusos.



El presidente del Senado es uno de los líderes más próximos a Evo Morales, quien será proclamado esta semana por sus bases y aliados como candidato a la presidencia del país. Pero, la decisión de Morales no es de consenso pleno en el MAS. El mismo presidente Arce dijo que no irá a ese congreso porque se habían excluido y reducido la cantidad de cupos de los delegados que participarán del evento.



“Asumimos el compromiso de conformar el Grupo Parlamentario de Amistad Bolivia y Rusia, la instancia que permitirá apoyar y dar seguimiento a los diferentes compromisos y acuerdos logrados, en beneficio de nuestra población. Coincidimos también en resaltar la importancia del encuentro entre el hermano presidente Luis Arce, y la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, en Brasil”, que tuvo lugar el 1 de enero de este año, cuando Luis Inácio Lula da Silva juró de nuevo a la presidencia de su país.



El diputado Rolando Cuéllar, uno de los portavoces más activos del ‘arcismo’ en la Asamblea Legislativa también estuvo en Rusia. Alentó el proyecto de Arce para que el país sea admitido en el bloque del Brics que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, consideradas las economías emergentes.



“El Brics tiene que contar con una moneda alternativa, no podemos estar con un bloqueo financiero. Estados Unidos chantajea, extorsiona con un bloqueo económico, un bloqueo financiero que ellos hacen a todos los países democráticos, no respetan la democracia interna de los demás países”, mencionó el legislador del MAS de acuerdo con un reporte de la agencia rusa Sputnik.



La delegación boliviana retornó ayer. El diputado Renán Cabezas (MAS-Evista) dijo ayer en La Paz que “todas las autoridades electas estarán mañana (por hoy) en la instalación del congreso del MAS en el poblado de Lauca Ñ.