Áreas protegidas no tienen nada que celebrar: los incendios y la deforestación tuvieron su peor año entre 2021 y 2022

"A nombre de los bomberos voluntarios y las personas que hoy respiran humo, les pedimos que declaren desastre nacional. Más de cuatro millones de hectáreas se han incendiado y no hemos hecho nada, miles de animales han muerto. Conocemos la realidad, no dejen que el atlas sea un libro más para nuestros hijos, que no sea recuerdo, sin agua no hay vida, sin bosques no hay agua".