Argentina aguarda que Bolivia vuelva a la Celac y se consolide en el Mercosur

Escucha esta nota aquí

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, Lisandro Sabanés, dijo a EL DEBER que el nuevo gobierno de Bolivia tendrá el desafío de retomar la política exterior y gestionar su retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), del que se retiró en la gestión transitoria de Jeanine Áñez.

“Celac, para nosotros, es un órgano multilateral más importante y apostamos a la presidencia Pro Témpore de México, hace poco se promovió el plan de desarrollo aeroespacial y esperamos que Bolivia se reincorpore y también sea parte del plan”, afirmó Sabanés.

A comienzos de julio, los países miembros de la Celac acordaron impulsar la tecnología y conectividad con capacidades estatales y propias para desarrollar y lanzar un Nanosatélite de nueva generación.

Por otra parte, Sabanés indicó que, en el caso del Mercosur, a Bolivia solo le falta realizar trámites formales para ser miembro pleno.

“Antes hubo alguna objeción que participara Áñez porque Argentina no la reconocía como presidenta y ahora que volvió la legalidad y legitimidad no debe haber ningún obstáculo para que pase a ser miembro pleno, si no es en diciembre será el año que viene”, afirmó el vocero.

El funcionario diplomático añadió que la Cancillería argentina aguarda la posesión de Luis Arce para después reanudar las relaciones diplomática con Bolivia que fueron interrumpidas en la gestión del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Lea también PAÍS El MAS consolida su victoria con más de 26 puntos de diferencia de Comunidad Ciudadana El Tribunal Supremo Electoral anunciará el cómputo final a las 18.00 horas de este viernes.

​