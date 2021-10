Arias acudió a la Fiscalía por un caso de 2016 y denuncia que le “arman” otros cuatro procesos

Escucha esta nota aquí

A las 8:26 horas de este jueves, el alcalde Iván Arias ingresó a la Fiscalía de La Paz, para “escuchar” la acusación por un supuesto incumplimiento a una sentencia constitucional de un caso laboral que data de 2016. Denunció que le “arman” otros cuatro procesos en su contra y pidió que se termine con el odio.

“El objetivo siempre es el mismo: ponernos trancas, trancas, trancas. El odio no puede, no va a poder derrotarnos, yo le aseguro. Voy a seguir trabajando por la ciudad y a venir cada vez que me cite la Fiscalía. Tengo entendido que hay otros cuatro procesos más que nos están armando y nosotros estaremos listos, no nos vamos a ir, no vamos a escapar, aquí estamos”, dijo Arias a los periodistas antes de ingresar a la Fiscalía de La Paz.

La convocatoria, según el memorial judicial, es en calidad de sindicado “con relación a las investigaciones del Ministerio Público a instancias de Lucy Irena Huanca Atto y otros en contra de Hernán Iván Arias Durán por el presunto delito de Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de inconstitucionalidad Art. 179 Bis del Código Penal”.

Arias afirmó que espera conocer los detalles de esta acusación que pesa en su contra y que fue activada después que apoyó la manifestación cívica del lunes en contra del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. “Voy a enterarme de los motivos y después haré una declaración, y aquí estoy con mi abogado para ver qué estrategia tomamos en base a lo que escuchemos de la acusación”, dijo.

El alcalde de La Paz afirmó que se cumple la advertencia contra su autoridad. “Se está cumpliendo lo que han dicho ellos, que van a ser implacables con los que osen oponerse y aquí estamos”, añadió.

Desde que el alcalde Arias inició su gestión en mayo de este año, enfrenta al menos ocho procesos judiciales. En septiembre tuvo que comparecer en la Fiscalía por un supuesto caso de discriminación contra el excandidato del Movimiento Al Socialismo, César Dockweiller, recordó el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de La Paz, José Gonzáles, el miércoles.

Arias cumple arraigo y además de una fianza impuesta por un supuesto caso de nombramiento ilegal de funcionario público, cuando era ministro de Obras Públicas en 2020, según la Agencia Municipal de Noticias.