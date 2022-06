Arias alerta que el Gobierno pretende delegar a los municipios el pago de Bono Juana Azurduy

Escucha esta nota aquí

El alcalde Iván Arias denunció este miércoles que el Gobierno pretende confiscar recursos de las alcaldías para el pago del Bono Juana Azurduy de Padilla y del Subsidio Prenatal Universal, y rechazó una propuesta de convenio del Ministerio de Salud y Deportes, como ya lo hizo la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), porque son competencias del nivel nacional.

“¡¡Alerta!! Mediante un convenio el Gobierno central pretende que los gobiernos municipales autónomos nos hagamos cargo del pago del Bono Juana Azurduy. Es otro intento de confiscar recursos locales para financiar programas nacionales”, se lee en la cuenta Twitter del burgomaestre paceño.

“Ya hemos expresado nuestro rechazo a esta confiscación de recursos”, dijo Arias en radio Panamericana e informó que el martes le llegó una carta y el convenio a través del cual se transferiría esta responsabilidad a la comuna paceña. Recordó que en el mes de marzo ocurrió lo mismo con otros municipios del país que recibieron el mismo documento, el cual fue rechazado a través de la AMB.

“No puede ser que se eche mano a la plata de los municipios. Nosotros, en la misma línea que respondió la AMB, vamos a responder de que este proceso no va. No puede ser que se haga mediante un convenio, deberíamos sentarnos con el presidente (Luis Arce) a hablar. Le hemos pedio (al presidente) una reunión para hablar de varios temas, entre esos el tema del Censo 2022, pero ahora no nos responden y nos mandan esta propuesta”, dijo Arias.

Explicó que la nota que recibió del Ministerio de Salud y Deportes da cuenta que el municipio debe “preparar las condiciones logísticas y financieras para asumir el pago del Bono Juana Azurduy”. “¿Con qué recursos?, ¿de dónde vamos a sacar recursos?”, cuestionó el alcalde de La Paz a tiempo de reiterar que esa es “una competencia nacional, no puede ser que se quiera confiscar recursos a los municipios para cumplir una competencia nacional”.

La primera autoridad de La Paz catalogó esta postura del Gobierno como otro intento de “meter la mano a la lata de los gobiernos municipales”, cuando en la actualidad los municipios pagan otros beneficios como “la renta dignidad y el seguro universal”.

El Bono Juana Azurduy de Padilla es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado al cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control post parto. Para niños y niñas menores de dos años condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual.