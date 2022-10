Arias anticipa que la Asamblea de la Paceñidad asumirá resoluciones “cautas, serias y responsables”

“Nosotros vamos a hacer la Asamblea de la Paceñidad en el marco del respeto, hemos invitado al ministro de Planificación (del Desarrollo, Sergio Cusicanqui) y haremos prevalecer el respeto a las autoridades y su derecho, no hay que meter fuego o más leña al fuego, en La Paz estamos tomando posiciones cautas, serias y responsables; somos el centro político del país y sabemos leer política, sabemos hacer política”, dijo.

El burgomaestre propuso una vez más la necesidad de realizar una cumbre nacional que sea convocada por el presidente , Luis Arce, para tratar técnica y logísticamente la fecha del censo y definirla en función a estos criterios y no en a intereses políticos. Una actitud de esta naturaleza, dijo la autoridad, le daría “grandeza” al primer mandatario.

“Seguimos insistiendo que el presidente (Luis Arce) convoque a una cumbre para solucionar los problemas, sería lo más sabio, lo más saludable para todos discutir la fecha y resultados del censo, le daría grandeza al Gobierno, más que este estado de confrontación, de odio, de amenaza de mover grupos de choque, esto nos pone en situación e zozobra, no merecemos esto, merecemos seguir adelante, no desperdiciar oportunidades por no sentarnos a una mesa”, agregó el burgomaestre.