Arias anuncia procesos contra Revilla ante irregularidades en su gestión como alcalde

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que se detectaron una “serie de irregularidades” en la gestión de Luis Revilla y anunció procesos en su contra, en base a resultados de auditorías que se realizan.

“Hay deudas que no son del señor Revilla. A él le vamos a iniciar algunos procesos. Tenemos cinco procesos en auditoría. Pero ese no es el problema; el problema es que la gente tiene deudas con la Alcaldía y uno tiene que asumir esas deudas. Ya les he pedido un tiempo de calma”, señaló Arias.

Según el alcalde paceño, la anterior administración dejó un déficit de 549 millones de bolivianos y una deuda de 490 millones; además que con 896 acreedores se acumuló el impago por 429 millones de bolivianos, de los cuales 102 millones no fueron registrados en el POA de este año.

“Una vez que los tenga (los resultados de la auditoría), porque están en estudio, en nuestra unidad de auditoría, voy a informar, no nos vamos a cruzar de brazos. He dicho que no voy a llorar, pero tampoco voy a quedarme tranquilo con una serie de irregularidades que hemos encontrado y le han hecho daño a la ciudad”, aseguró Arias.

Entre los problemas de la actual gestión municipal se registra un 'hueco' financiero, deudas con 896 acreedores, más de nueve mil funcionarios contratados, burocracia excesiva y hasta loteadores en espacios municipales.