Arias apeló fallo de detención domiciliaria y defensa asegura que seguirá trabajando

Por el momento, Arias no está cumpliendo su detención domiciliaria porque el juez segundo anticorrupción y violencia contra la mujer, Franz Zabaleta, no emitió aún un mandamiento de detención para que comience a cumplir la medida que se le ha impuesto.

No obstante, según el abogado Israel Quino, la Ley 482 de Gobiernos Municipales, impide que Arias continúe como alcalde de La Paz, proceso que se cumplirá una vez el burgomaestre sea notificado formalmente con su detención domiciliaria.

“En municipios, como La Paz no goza de autonomía plena, al no tener carta orgánica municipal aprobada y en vigencia, se ve desfavorecido el alcalde Arias, porque no podrá acogerse a los beneficios como lo hizo el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho para que gobierne desde su detención domiciliaria sin salida laboral”, dice el jurista Quino.