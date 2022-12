Arias dice que concejales "traicionan" a La Paz y llama a asamblea para definir acciones

La ordenanza municipal No 046 fue promulgada por los concejales Óscar Sogliano, Lucía Mamani, Lourdes Chambilla y Lucio Quispe , todos de ‘Por el Bien Común Somos Pueblo’, la bancada mayoritaria, además de sus colegas, Javier Escalier y Pierre Chain, del MAS.

“Gobernaré con el pueblo, llamaré a la Asamblea de la Paceñidad. Pueblo paceño no podemos soportar esto, no podemos ser estúpidos ; hemos sido traicionados”, dijo el burgomaestre paceño.

“No les importa porque al final de cuentas lo que prima es la plata, eso es lo que nos está destruyendo a nosotros, por eso he decidido romper; y paceños y paceñas sepan quiénes los están traicionando, sepan quiénes han aprobado esta ordenanza que no piensa en el bien común, que no confundan concertación con estupidez, silencio con complicidad”, agregó.