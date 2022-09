Arias dice que el censo no se impone y cree que falta sinceridad del Gobierno

El alcalde de La Paz, Iván Arias, recordó al presidente Luis Arce que el censo no se impone y que la fecha debe surgir de una reunión técnica. También observa falta de sinceridad en el Gobierno, que mantiene para 2024 la encuesta.

“El diálogo pactado con @LuchoXBolivia fue para acordar. No para imponer y menos para pretender tomar el pelo. Quisieron hacer el Censo en 2022; hoy se cierran para el 2024. Hace falta sinceramiento . ¿Qué hizo mal el @INE_Bolivia? guardo esperanzas de salida técnica y en consenso”, se lee en la cuenta de Twitter del burgomaestre.

Arias dijo que Cusicanqui lo que hizo el miércoles “es informar los resultados de las mesas, pero yo le voy a decir, encuentro entre la tomadura de pelo y el peluquero, que quiere decir eso, ojalá no sea una tomadura de pelo, que hayamos hecho tantas reuniones, que hayamos hecho el esfuerzo de hacer propuestas y luego vengan y nos digan que no sirven, nos minimizan. Por supuesto nosotros como municipio tenemos que hacer una propuesta para el municipio, nosotros no somos el INE, pero nos minimizan”.