Arias dice que la denuncia del MAS por usar un barbijo tricolor es “absurda” y teme que le activen otras cinco causas

Escucha esta nota aquí

El alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó este viernes como “absurda” la nueva denuncia que el MAS promueve por haber utilizado un barbijo tricolor, como cientos de ciudadanos, durante la marcha de la Paceñidad, el miércoles.

“Me han dicho que me llegan cinco procesos más, no importa, estamos entre la Fiscalía y la Alcaldía, vamos a seguir trabajando porque somos como la marraqueta, de batalla; nada nos va a detener”, afirmó.

La autoridad local afronta al menos 11 procesos penales. Dos recientes casos tienen que ver con las denuncias de acoso político, de exsubalcaldesas del Centro y Mallasa. También acudió a la Fiscalía por el supuesto incumplimiento de una sentencia constitucional para restituir a extrabajadores municipales.

El burgomaestre cumple arraigo y pagó una fianza como medidas sustitutivas, en un proceso por presunta designación ilegal de cargo, cuando era ministro de Obras Públicas. Esa condición legal le impidió asistir a inicios de noviembre a una asamblea general de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI), en España.

El jueves, el jefe de bancada nacional del MAS, el diputado Gualberto Arispe, reclamó que el alcalde utilizara un barbijo con los colores de la bandera nacional, durante la movilización. “Cuando el alcalde Iván Arias, de la ciudad de La Paz, utiliza como barbijo nuestro símbolo patrio, me pregunto no sé si después de utilizarlo lo lava o lo botará, cuando sabemos que este barbijo se debe cambiar”, dijo el asambleísta.





Arias calificó de “jocosa” la pretendida denuncia penal por uso de un barbijo con los colores de la bandera boliviana. “Un ciudadano me pasó un barbijo que coincide con los colores de la bandera boliviana; es absurda (la denuncia), no estamos pisando la bandera, simplemente me parece hasta jocoso”, acotó.