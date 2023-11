Arias dice que la reducción del precio de jet-fuel fue para "salvar vidas” en la pandemia

El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que fue para "salvar vidas" la reducción del precio del combustible jet-fuel durante la pandemia del Covid-19 y por la que ahora enfrenta otro proceso penal.



El burgomaestre paceño explicó que la pandemia encontró a muchos bolivianos en el exterior, que incluso estaban enfermos, y que no podían volver al país porque "habían gastado sus últimos ahorros"



Entonces, como "no tenían dónde vivir, había que traerlos, pero los aviones no querían llegar (al país) porque el jet - fuel aquí es muy caro y (por eso) se acordó bajar el precio para que vengan y, además, para poder traer medicinas a fin de combatir la pandemia", justificó el alcalde, que fue ministro de Obras Públicas en la gestión de Jeanine Áñez.



Por este caso Arias deberá volver a acudir ante la Justicia el próximo lunes porque, al igual que otras exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez, es acusado por una presunta venta irregular de 13.772.980 litros de jet fuel, en 2020, a menos de la mitad de su precio real en el mercado internacional.



“Se bajó el precio sólo por un tiempo, ahora eso dicen que es daño al Estado cuando en realidad lo que hemos buscado es salvar vidas, salvar a los bolivianos como siempre hemos hecho, pero eso no importa, lo que importa es este señor como si yo me hubiese embolsillado el jet - fuel", agregó la autoridad, según una nota informativa de la Alcaldía.



Arias enfrenta una serie de procesos judiciales en su contra e incluso esta semana (el martes) un juez ordenó su detención domiciliaria sin salida laboral por un caso de supuesta "violencia política", aunque el jueves el Alcalde informó que logró revertir esa determinación inicial y que podrá seguir teniendo derecho al trabajo.