Arias: “El país necesita un Defensor del Pueblo independiente, no un fantoche”

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó este jueves que el futuro Defensor del Pueblo debe ser imparcial, autónomo y que vele por la ciudadanía, para recuperar la confianza en la ciudadanía y ejercer el cargo sin presiones partidarias.

El miércoles existió un bochorno al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se debía aprobar el reglamento de selección de la nueva autoridad. Opositores exigen que los dos tercios rijan en todo el proceso de evaluación y denuncian que el MAS pretende designar a una persona afín.

“El país necesita tener un Defensor del Pueblo independiente, autónomo, con capacidad de pensamiento propio, porque de lo contrario va a ser una autoridad poco creíble, parcializada y se va a deslegitimar desde el primero momento, va a ser un fantoche”, dijo la autoridad local.

Entre los nombres que surgen como postulantes están María Galindo, de Mujeres Creando; Manuel Morales, del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty; el dirigente Jesús Vera, acusado por la quema de 66 buses Pumakatari, el exprocurador José María Cabrera y la actual defensora interina, Nadia Cruz.

Sobre esta lista de posibles candidatos, Arias señaló que es su derecho el de presentarse al cargo, pero, en su criterio, los modelos a seguir son los exdefensores Rolando Villena, Ana María Romero de Campero o Waldo Albarracín. “Son los modelos que debemos tener”, dijo.

“Queremos un Defensor del Pueblo que realmente vigile y nos ponga en orden a las instituciones públicas. Hoy yo soy funcionario público, yo puedo estar cometiendo algunas violaciones a los derechos de los ciudadanos, debo tener un defensor que me llame a la reflexión, que me convoque, pero no desde un punto de vista partidario, sino desde un punto de vista de apego a la ley”, añadió el alcalde.