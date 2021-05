Arias es posesionado como nuevo alcalde de La Paz y compromete trabajo

Escucha esta nota aquí

Iván Arias fue posesionado este lunes al mediodía como nuevo alcalde de La Paz y comprometió trabajo. Ahora cumple actividades protocolares y mañana posesionará a su equipo de trabajo para dar inicio a su gestión.

"Me siento como cuando nació mi primer hijo, sufriendo, pero entusiasmado por esta nueva etapa después de 27 años de haber trabajado e iniciado en la participación popular y hoy me graduó de Alcalde. A la ciudadanía le digo que trabajaré mañana, noche y día, no me quedaré en mi escritorio cuando la ciudad necesita que trabajemos a pesar de todos los problemas económicos y los agujeros financieros que hemos encontrado”, dijo.

En el acto de posesión, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Jorge Quino, pidió a las flamantes autoridades realizar una labor conjunta, sobre todo ante la situación que atraviesa el país debido a la Covid-19.

A su turno, el concejal Jorge Dulon, del movimiento político ‘Somos Pueblo’ resaltó la experiencia, carisma y la calidad de ser humano del flamante burgomaestre. "Conozco su trabajo y sé qué haremos la gestión que prometimos. Tenemos un sentido de responsabilidad muy alto ya que la población confió en nosotros y sentimos que vamos a responder de acuerdo a esas expectativas”, adelantó.

La posesión:





Sociólogo, periodista y analista político, Arias fue el secretario privado del vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, cuando fue Gobierno entre 1993 y 1997, bajo el mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Solo esperen de este ‘negro’ trabajo, solo esperen entrega, pasión por su ciudad”, recalcó el flamante burgomaestre.

Antes de llegar a la silla municipal, Arias fue ministro de Obras Publicas durante el Gobierno transitorio, asumió la etapa de la pandemia como delegado de las acciones sanitarias en La Paz y Oruro. Su gestión se caracterizó por acudir a los municipios urbanos y rurales para coordinar con las autoridades locales sobre el plan sanitario.