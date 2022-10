Arias espera que “grupos de choque” no impidan marcha por el censo 2023 en La Paz

“Acá en La Paz todo puede pasar. La Policía brilla por su ausencia, los ministros no dicen nada, no hablan de la afectación de la economía, ojalá los grupos de choque y la Policía no perjudiquen la marcha que vamos a hacer, marcha que será con banderas blancas pidiendo paz unidad y censo en 2023. No vamos a tener concentración para dar discursos, no queremos que nadie tergiverse una situación social que pide paz y censo”, dijo la autoridad local.