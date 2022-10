Arias insiste en cumbre por el censo y dice que resultados de reunión en Santa Cruz pueden ser inicio de un acuerdo nacional

“Cuando se quiere dialogar todo es posible, pero cuando estamos encerrados en nuestras posiciones no avanzamos, como está ocurriendo ahorita. Si se va al diálogo debería hacerse como se hace en todos los conflictos: cese de hostilidades, ni tú te mueves ni yo me muevo, statu quo hasta que haya humo, pero si estamos dialogando y estoy bloqueando y desbloqueando, no avanzamos (…) Le dije al presidente (Arce) convoque a la cumbre, él se ha reído y me dijo hablé con mi ministro. Estaba el ministro de Planificación en el mismo acto y le dije ‘ministro este es el camino’. Me dijo que me iba a llamar y nunca hubo la llamada. Ojalá el diálogo llegue a un acuerdo y tenemos que terminar en una gran cumbre que podría ser en Cochabamba”, afirmó Arias en el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.