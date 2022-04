Arias: “Insistir en que los mestizos no existimos es negar la esencia de nuestra patria y culturas”

Escucha esta nota aquí

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que “insistir en que los mestizos no existimos es negar la esencia de nuestra patria y culturas”, después que la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, dijera que esa autoidentificación no será incluida en la boleta censal.

“Insistir en que los mestizos no existimos es negar la esencia de nuestra patria y culturas: por venas de los [email protected] corre sangre de humillación, amor, odio y libertad. Su inclusión no es retroceso ni discriminación. Que el #Censo2022 no sea otro instrumento de confrontación”, posteó en su cuenta en Twitter.

Mendoza afirmó este miércoles que no será incluida la autoidentificación “mestizo” en la boleta censal. “Hay un pronunciamiento de Naciones Unidas, que data desde hace muchísimos años, donde no se incluyen tipologías de raza, por lo tanto, sería un retroceso y sería una característica totalmente discriminatoria”.

El último día de marzo, el alcalde Arias envió una carta a la ministra Mendoza y otra al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, y en ambas les pide que la realización del Censo 2022 no sea para la “confrontación entre bolivianos” sino una “herramienta legítima de gestión”.

Su tuit:

Las cartas enviadas también señalan que el “Censo 2022 debe ser realizado en base a una cartografía actualizada, concertado con los actores y dar muestra de credibilidad” de los resultados, en alusión al cumplimiento de las tres “C”.

El mes anterior, el alcalde Arias sugirió la necesidad de crear un consejo consultivo para garantizar la confiabilidad del Censo 2022. “El Censo no puede tener los errores que tuvo en 2012, cuando sacaron primero un dato, luego sacaron otro dato. Debemos tener un consejo consultivo que genere confiabilidad, certeza, cartografía actualizada y, finalmente, tiene que haber participación de los actores involucrados, en este caso, los municipios”, dijo entonces.

La ministra Mendoza dijo este miércoles que la realización de la encuesta nacional es una competencia privativa del nivel central y que, hasta el momento, un 96 por ciento de los municipios remitieron los formularios en los que se requirió información relacionada a sus comunidades.