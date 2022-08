Arias pide que el Gobierno atienda a campesinos del oriente que permanecen en vigilia en La Paz

El alcalde Arias dijo que hay preocupación por un paro cívico anunciado en la capital cruceña y no así por el bloqueo de la carretera en Guarayos desde hace cuatro días, que desencadena hechos de violencia.

“Nos preocupamos mucho del paro de la ciudad de Santa Cruz y no nos preocupamos del paro que está asfixiando a la ciudad de Santa Cruz, más de cuatro días; ¿por qué no van a desbloquear las carreteras que están impidiendo que lleguen alimentos y gasolina? Es decir, ¿hay tipos de paro buenos? y ¿hay tipos de paros malos? Me parece una falta de honestidad intelectual cercar la ciudad de Santa Cruz y cuando proponen paro como que se va caer el mundo”, acotó, según la Agencia Municipal de Noticias.