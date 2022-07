Arias planteará a Arce que es posible realizar el Censo en 2023

“Nosotros estamos yendo con mentalidad abierta y nuestra propuesta es que se pueda hacer el Censo el 2023, pero eso no evita que escuchemos y razonemos conjuntamente; no me quiero adelantar criterios, ustedes ya conocen la posición del municipio de La Paz; nos opusimos al Censo por la manera como se estaba realizando, nos alegramos cuando lo suspendieron, pero dijimos que se puede hacer el 2023”, dijo.