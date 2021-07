Armin Lluta y Franclin Gutiérrez acudieron a declarar ante la Fiscalía

Escucha esta nota aquí

Armin Lluta y Franclin Gutiérrez acudieron este miércoles a declarar a la Fiscalía de La Paz. El actual y el exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) fueron citados por la supuesta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

“Nosotros no somos ningunos delincuentes, nos han indicado que somos golpistas, pero yo no he cometido ningún delito. Yo siempre voy a defender a los socios, lo voy a hacer por ellos y mi institución. He presentado mis descargos y esperamos que la justicia actúe según las normas”, sostuvo Lluta.

El representante de los cocaleros de los Yungas informó que se acogió a su derecho al silencio ante el Ministerio Público y anticipó que presentará las pruebas necesarias para demostrar que no tiene nada que ver en la causa.

El proceso fue iniciado a denuncia de Emilio Villca Surco, Ronald Max López Ticona, Cristóbal Núñez Quispe y Carmelo Chipana Apaza, exdirigentes que acusan a Gutiérrez de entregar la institución a zonas ilegales al carnetizar, dar orden comunal y permitir su ingreso a Adepcoca.

Respecto a las elecciones que deberían darse en 45 días para elegir a la nueva directiva de Adepcoca, Lluta ratificó que pedirán un cuarto intermedio en el proceso y que el lunes una asamblea de socios decidirá si acepta o no llevar adelante ese proceso.