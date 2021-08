Arturo Murillo aún no ha logrado pagar su fianza y continúa en la cárcel de EEUU

Escucha esta nota aquí

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este sábado 28 de agosto que el exministro Arturo Murillo, continúa en la cárcel de Estados Unidos (EEUU) porque no logró pagar la fianza impuesta de $us 250.000.



Chávez también explicó que una comisión de abogados, que representan a Bolivia, viajará a Estados Unidos para la audiencia presencial que se realizará el 8 y 9 de septiembre.



“Tendremos la presencia de abogados allá el 8 y el 9 de septiembre (…). La información que tenemos al momento es que Arturo Murillo no ha obrado, indicó la autoridad en conferencia de prensa.



De acuerdo con el procurador, esa instancia recibe información diaria sobre el caso y asegura que Bolivia tiene un gran avance en la demanda civil y que solo se espera que se cumplan con los plazos establecidos para recibir una respuesta.



“Hemos superado las etapas de medidas cautelares “, declaró.



El pasado 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad. El exministro debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza; sin embargo, hasta la fecha continúa en reclusión.



Murillo está detenido en EEUU desde mayo de 2021 investigado por los delitos de lavado de dinero y soborno, además de acciones contrarias a la ley en la compra de material antidisturbios a una empresa internacional.