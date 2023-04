Asamblea provoca reajuste a plazos y ponen en riesgo elección del Órgano Judicial

“Nosotros tenemos 150 días para hacer el proceso electoral. Debimos haber arrancado el 1 de junio. Me voy a quejar que la Asamblea nos quitó 15 días de los 150 días que nosotros tenemos para administrar el proceso electoral. Vamos a hacer reajustes. Están poniendo en riesgo el proceso electoral, cada día que se demore será exclusiva responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen un plazo y deberían entenderlo en esa magnitud”, alertó el vocal Tahuichi en contacto con EL DEBER.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no es la única instancia preocupada por el cumplimiento de plazos, también en el Legislativo hay temor sobre todo con la falta de consenso entre el MAS y la oposició n para aprobar la lista de candidatos. Esta elección, a diferencia de las otras, tiene una particularidad vinculada al MAS que en esta ocasión no cuenta con los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Patricia Arce, senadora oficialista y presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, expresó su preocupación para lograr consensos con las fuerzas políticas opositoras que expresaron que no darán sus votos a favor de las ternas de candidatos, porque consideran que el proceso ya está viciado.

“Sigo trabajando con nuestros colegas de Creemos y Comunidad Ciudadana. Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Lo que más me preocupa es tratar de lograr un consenso con las fuerzas políticas para alcanzar los dos tercios ”, manifestó Arce a este medio.

Joel Hernández, relator de la CIDH para Bolivia, aseguró que las solicitudes para que el organismo internacional participe como veedor del proceso de preselección aún no llegaron y, en caso de hacerlo, serán examinadas en el pleno de la Comisión.

Otro conflicto que podría provocar demoras en el proceso de preselección es la falta de presentación de candidatos para algunos cargos como ocurrió en 2017 , cuando no se logró el cumplimiento de las cuotas de igualdad de género y la representación de los pueblos indígenas originarios y campesinos en los casos del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que tuvo que lanzarse una nueva convocatoria que causó que el proceso electoral se realice el 3 de diciembre y no el 16 de octubre como estaba previsto.

Luego de la aprobación del reglamento de preselección de magistrados, algunos juristas e instituciones de observación hicieron un análisis del documento y detectaron varias “inconstitucionalidades” e “irregularidades” que, incluso, si no se subsanan podrían ser sujeto de impugnaciones.

“ Un jefe de partido político , vicepresidente o delegado, dirigente político o militante activo de algún partido político esté o no en funciones de gobierno local, departamental o nacional puede postularse al TCP si renuncia a su militancia un día antes de presentar su postulación”, manifestó el jurista Israel Quino quien citó otras “irregularidades”.

Añadió que los exlegisladores que conformaron la Asamblea Legislativa en 2009 y los excandidatos a diputados, senadores, concejales, asambleístas, alcaldes o gobernadores que perdieron o ganaron en sus elecciones entre 2009 y 2010 pueden postularse para ser magistrados. La militancia no era causal de inhabilitación en las elecciones 2011 y 2017 . Es un elemento nuevo que ahora se aplica solo a tres cargos.

El MAS no tiene 2/3 para los comicios de 2023

El partido oficialista, a diferencia de las elecciones de 2011 y 2017, no cuenta con los dos tercios en la Asamblea Legislativa que es un requisito para aprobar las ternas de candidatos al Órgano Judicial. Las alianzas opositoras ya expresaron que no darán sus votos porque consideran que es un proceso viciado, a favor de los afines al MAS y que no da señales de cambiar el sistema de justicia.