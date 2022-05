Asamblea reinstala sesión para elegir al Defensor; llaman “mañudo” a Choquehuanca por convocar faltando hora y media

Escucha esta nota aquí

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reinstaló este lunes 16 de mayo, a las 10:25 horas, su sexta sesión ordinaria, que tiene el objetivo de continuar con la elección del nuevo Defensor del Pueblo. 36 senadores y 121 diputados están presentes en el hemiciclo.

La reunión comenzó con quejas de la oposición, debido a que la convocatoria fue realizada con una anticipación de solo hora y media. El presidente nato de esa instancia, David Choquehuanca, justificó el hecho, señalando que todos saben que el trabajo es de lunes a viernes, y que incluso se pueden hacer convocatorias de urgencia.

El debate se inició con solicitudes de uso de la palabra con carácter previo. Uno de los primeros en intervenir fue Erwin Bazán, diputado de Creemos, que leyó una carta en la que plantean una moción de aplazamiento de la sesión para que se reencamine el proceso.

La petición fue sometida a votación y rechazada por el MAS. Luego siguen los pedidos de uso de la palabra, deplorando que el oficialismo intente “sorprender” a la oposición, con convocatorias apresuradas, cuando la mayoría de los legisladores recién retornará de sus regiones.

La sesión:





“Usted mañudamente llama faltando una hora y media (…) No hay que ser mañudo, hay que hablar con la verdad de carácter al pueblo, no griten, tranquilos. La democracia se construye en base a crear confianza, el pueblo necesita servidores, no gritoncitos, le recuerdo sus palabras, está haciendo todo lo contrario, está faltando a su palabra”, dijo el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC).

Choquehuanca mostró la convocatoria, enfatizando la hora y la fecha establecidas en el documento oficial. “Aquí tengo la nota, pero no estamos para discutir ese tema, el pueblo espera un Defensor del Pueblo. La gestión de la actual defensora terminó el día 13, no podemos dejar un día más o un día menos esta elección”, remarcó, insistiendo en que el llamado a reinstalar el encuentro fue realizado en los tiempos adecuados.

Después, nuevamente instruyó la conformación de una comisión de escrutinio, conformada por dos representantes de cada bancada, para dar lugar a la tercera ronda de votación, a la espera de conseguir dos tercios para elegir a la nueva autoridad.