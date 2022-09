Asambleísta tarijeño desafía a viceministro Mayta a debatir sobre estudio técnico de distribución del campo Margarita -Huacaya

A criterio de Lea Plaza, el estudio técnico del factor de distribución de regalías del campo Margarita - Huacaya está parcializado y no tiene el sustento.

"Se han presentado suficientes evidencias técnicas que demuestran que el nuevo factor de distribución calculado por DeGolyer and MacNaugthon, en el caso de los reservorios H1b, H1c, Icla By H2, carece de sustento técnico científico y que solo alcanza a ser estimaciones o inferencias basadas en modelos o sistemas y no en datos verificables", mencionó.