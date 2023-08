Asambleístas no sesionaron en julio, pero cobraron sueldo; opositores dicen que es una vergüenza

El 6 de julio fue la última sesión de la Cámara de Diputados que ensayó la aprobación de dos créditos internacionales y no logró la mayoría suficiente. En Senadores la última sesión fue el 12 de julio; pese a que los dos cuerpos legislativos no trabajaron la mayor parte del mes de julio, este 2 de agosto recibieron puntual el salario de Bs 22.633 los titulares y Bs 7.544 los suplentes.

“Hace prácticamente un mes que, como ustedes han visto, no sesiona la Cámara de Diputados y no sesiona porque el presidente Jerges Mercado la tiene atascada con el asunto de los créditos y con el asunto de las elecciones judiciales, entonces no hay sesiones, un mes que los diputados estamos ganando sueldo sin sesionar”, admitió el diputado opositor, Miguel Roca (Comunidad Ciudadana).